Ещё 53 военных получили ранения.

Недавно в сети появилась информация о том, что российская армия нанесла удар ракетой «Искандер-М» по расположению украинских военных, которые вышли на построение для церемониального награждения недалеко от линии боевого соприкосновения в Запорожской области. В Telegram-каналах речь шла о двадцати погибших военных, но официальные цифры не назывались.

Спустя некоторое время украинские официальные лица подтвердили информацию о гибели 28 человек, а также 53 раненых бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Среди погибших оказался военный с позывным «Таксист», известный как лучший артиллерист Вооружённых сил Украины.

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Бригада входит в подчинение оперативного округа «Запад», большинство её военнослужащих уроженцы Закарпатской области, а штаб формирования дислоцируется в Мукачево.

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Ситуация вызвала у украинской общественности помимо скорби ещё и вопросы, зачем командование решило награждать бойцов по сути на передовых позициях, что автоматически ставило их под серьёзные риски. Украинский депутат Маряна Безуглая утверждает, что подобные ситуации с построением личного состава не передовой не единичный случай. Министр обороны Украины Рустем Умеров пообещал провести проверку по факту гибели солдат.