Японские власти придерживаются позиции, что северные территории - острова, на которые распространяется японский суверенитет.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что японские власти не отказываются от территориальных претензий на Курильские острова. Он утверждает, что северные территории (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи) - острова , на которые распространяется японский суверенитет или же исконны территории Японии.

Японский чиновник считает вопрос Курильских островов предметом мирного договора. Он также добавил, что власти Японии вели упорные переговоры по проблеме северных территорий с целью заключить между двумя странами соглашение о их принадлежности. Однако из-за боевых действий на украинских территориях сейчас не та ситуация, когда можно говорить что-то конкретное по переговорам о судьбе Курильских островов, но позиция японского правительства остаётся неизменной.

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В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно говорил, что в Кремле не согласны с претензией японских властей на Курилы, так как территории островов - неотъемлемая часть России.