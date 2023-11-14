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Заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова и глава украинской рекрутинговой компании Lobby X Владислав Грезев подписали соглашение о предоставлении рекрутинговых услуг для Вооружённых сил Украины на бесплатной основе.
Украинское оборонное ведомство запускает рекрутинговую кампанию, в ходе которой украинцы смогут трудоустроиться в армию в конкретное подразделение и на определённую должность. Ведомство планирует и дальше развивать сотрудничество с рекрутинговыми компаниями в стране.
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Примечательным является то, на какие должности в армии открыты вакансии. Если специальности пулемётчика, штурмовика, артиллериста, танкиста, боевого медика или повара никого не удивят, то вакансии программистов в составе 13-й бригады оперативного назначения «Хартия» Национальной гвардии Украины что-то необычное. Подразделение готово нанять на службу:
- Android Developer;
- iOS Developer;
- Frontend Engineer;
- Manual QA Engineer;
- UI/UX Designer;
- Backend Engineer;
- Project Manager;
Кандидаты должны иметь опыт по сфере деятельности не менее трёх лет, а взамен им предлагают зарплату от 25 тысячи гривен (63 тысячи рублей) и официальное трудоустройство по мобилизации (то есть до конца военного положения) или заключение контракта. Стоит отметить, что не только это подразделение нуждается в IT-специалистах и не только в этих направлениях, а заработная плата напрямую зависит от должности, например Senior Android Developer может рассчитывать на 38 тысяч гривен (93 тысячи рублей) в месяц.
Украинская армия также нуждается в юристах, деловодах, аналитиках, проектных менеджеров, рекрутёрах (IT направления), врачей разных специальности, в том числе гинекологии.