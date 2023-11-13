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Nacvark
Венгрия заблокировала военную помощь от ЕС несмотря на выполнение Украиной венгерских требований
Украинские власти исключили OTP Bank из санкционного списка по требованию Венгрии, но венгерские власти всё ещё не спешат одобрять выделение денег из Европейского фонда мира.

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Ближе к концу октября была новость о том, что Венгрия в очередной раз заблокировала военную помощь Украине от Европейского союза из Европейского фонда мира на сумму в €500 миллионов. Венгерские власти объяснили своё решение тем, что украинцы внесли венгерский банк OTP Bank в список «международных спонсоров войны»

За месяц до этого украинские власти пошли на уступки венграм, исключив венгерский банк из санкционного списка. Однако после этого венгерское правительство потребовало гарантий, что компанию не вернут в этот перечень в будущем. Министерств иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и вовсе на этом не остановилось, потребовав исключения из списка российского подразделения OTP Bank и четырёх руководителей банка.

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Как стало известно, Венгрия продолжила блокировать выделение 8-го транша на сумму €500 миллионов из Европейского фонда мира. Выделенные деньги должны были пойти на компенсацию поставленного украинской армии вооружения странами-участникам Европейского союза. Пока «венгерская блокада» не остановится, рассчитывать на новые поставки от европейских союзников, за исключением постоянных «доноров», не приходится.

#украина #евросоюз #венгрия
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