Он переадресовал вопрос в Минобороны.

Утром издания ТАСС и «РИА Новости» опубликовали новость о том, что командующий объединённой группировкой войск «Днепр», участвующей в боевых действия на Херсонском направлении, принял решение о перегруппировке российской армии к востоку от реки Днепр на более выгодные позиции. Решение объяснялось попытками высвободить часть сил для наступления на других направлениях. Позже новости были удалены, их публикацию назвали ошибочной.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оперативной обстановке в районе Днепра, где была информация о передислокации российских войск, отказался комментировать ситуацию, сославшись на Министерство обороны России. По словам чиновника, комментирование ситуации в зоне боевых действий - прерогатива специалистов, профессионалов, то есть военных.

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Министерство обороны России назвало рассылку «ложного сообщения о перегруппировке войск в районе Днепра» провокацией. Примечательно, что при публикации новостей о передислокации военной группировки «Днепр» издания сослались на пресс-службу российского оборонного ведомства, хотя официальной информации не было.