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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что польская армия развернула новый танковый батальон, который будет включён в состав 1-й пехотной дивизии Легионов, сформированной в сентябре 2022 года. Новое подразделение будет дислоцироваться в деревне Чартаев, которая находится в 30 километрах от Брестской области.
Задачей новообразованного танкового батальона является сдерживание «агрессора» и обеспечение безопасности, если речь идёт о нападении с востока.
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По словам польского министра, с 2015 года польские власти активно наращивают свою военную мощь. До этого момента были случаи, когда в восточные регионах ликвидировали воинские части, но сейчас всё совсем наоборот: строятся новые части, набираются молодые добровольцы в армию, а подразделения оснащаются современным вооружением.
С момента обострения российско-украинского конфликта отношения между Польшей и Белоруссией существенно усугублены. Стороны обвиняют друг друга в провокациях, а также незаконном пересечении границ. Именно по этой причине польские власти продолжают укреплять польско-белорусскую границу и формировать новые подразделения.