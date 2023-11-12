Он считает, что это продемонстрирует неспособность России остановить сближение Украины с Западом.

Бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен высказался в интервью The Guardian насчёт дальнейшей судьбы Украины. Он уверен, что украинское государство должно стать членом североатлантического альянса, но для этого придётся отказаться от утраченных территорий.

По мнению Расмуссена, откладывать вопрос вступления Украины в НАТО на следующей год нельзя. Страна должна стать участником военного блока, который получит новую архитектуру безопасности, а в его центре будут украинцы. Таким образом он видит возможность продемонстрировать России её неспособность сдержать сближение Украины с Западом.

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Экс-генсек НАТО также припомнил результаты июльского саммита альянса в Вильнюсе, где Соединённые Штаты Америки и Германия повлияли на отказ озвучивать конкретные сроки приёма Украины в НАТО. Это вызвало разочарованность среди украинского руководства.

План Расмуссена предполагает включить в состав североатлантического альянса только контролируемые Украиной территории, чтобы избежать прямой конфронтации блока с Россией. Он считает, что пятая статья Вашингтонского договора способна сдержать Россию от усиления атак по украинским территориям. При таких обстоятельства россияне будут вынуждены отказаться от полётов авиации над украинскими территориями, запуска ракет на украинские города.

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Расмуссен приводит исторический пример, когда Западная Германия (ФРГ) присоединилась к НАТО без восточных земель (ГДР), а позже всё-таки их вернула. Хотя ситуации кардинально разные, ведь на территории стран не шли боевые действия, а Советский Союз ещё в сталинские времена был не против объединения Германии, но при условии принятия немцами внеблокового статуса.