Своим решением страна спустя долгое время выполнит обязательство по НАТО тратить на оборону не менее 2% бюджетных средств.

Издание Bild, ссылаясь на информацию Министерства обороны Германии, сообщает, что в 2024 году Германия увеличит военную помощь Украине, удвоив её с 4 миллиардов до 8 миллиардов евро. По данным издания, бюджетный комитет официально утвердит финансирование украинцев ещё на 4 миллиарда евро на следующей неделе.

Исходно федеральный бюджет на 2024 год предполагал выделение только 4 миллиардов евро на военную помощь, но почти все эти средства были распределены на ранее уже обещанные проекты. Для новой помощи Министерству обороны оставалось всего 120 миллионов евро, что вызвало удивление у Министра обороны Германии Бориса Писториуса, который и затребовал дополнительные 5 миллиардов евро во время бюджетных переговоров. Удовлетворенная сумма составила всего лишь на один миллиард евро меньше, два из которых немецкое оборонное ведомство может потратить на долгосрочные контракты по поставке вооружения.

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Увеличение помощи Украине также повлияет на долю Германии в НАТО. Стоит отметить, что продолжительное время немцы пренебрегали правило североатлантического альянса тратить на оборону не менее 2 процентов от своего ВВП, о чём немецким властям неоднократно говорили американские власти, в частности при бывшем американском президенте Дональде Трампе. После утверждения помощи украинской армии Германия выполнила своё обязательство перед альянсом, выделив на оборону 2,1% ВВП.

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Эксперт о государственному бюджету страны Андреас Шварц видит в решении немецких властей положительный сигнал: «Это подтверждает наше обещание Украине не только словами, но и необходимыми финансовыми ресурсами. Выполнение квоты НАТО на уровне 2,1%»