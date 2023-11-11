«Боевые действия закончатся очень внезапно», - руководитель офиса Андрей Ермак.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в разговоре с украинской журналистской телеканала «1+1» Наталии Мосейчук заявил, что никто не знает, когда закончатся боевые действия на украинских территориях, но это произойдёт очень внезапно. Он добавил, что для этого всё делается, но есть другие факторы.

Украинский чиновник сравнил российско-украинский конфликт со 100-метровым забегом, отметив, что 70 метров и 100 Украина уже преодолела. В то же время оставшиеся 30 метров - самые тяжёлые и даже если ты чувствуешь себя победителем, то на финише всегда можно проиграть.

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Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью изданию Deutsche Welle выразил мнение, что боевые действия на украинских территориях продляться ещё долго. Он не видит признаков для вывода российских войск с украинских земель. При этом глава немецкого правительства утверждает, что боевые действия длятся гораздо дольше, чем рассчитывал российский президент Владимир Путин.

«Нам следует быть готовыми к тому, что эти сражения могут продолжаться очень долго», - заключил Олаф Шольц.