После того, как всем известные иностранные марки ушли с российского рынка, они продали свои активы по заниженной стоимости.

Издание Bloomberg опубликовало материал, в котором рассказало о появившейся в России «новой когорты бизнес-элиты» (a new cohort of Russian business elite), которая воспользовалась уходом западных брендов, заменив их на российском рынке.

Речь идёт о предпринимателях, которые хоть и не входили в списки богатейших бизнесменов России, но смогли провести сделки с иностранными брендами, выкупив их активы на российском рынке по заниженной стоимости. Тогда транснациональные корпорации были заинтересованы в быстром уходе с российского рынка, чтобы избежать санкций и давления инвесторов на фоне боевых действий на украинских территориях.

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Аналитическое агентство AK&M подсчитало, что за весь прошлый год и половину 2023 года иностранные компании продали активы российского бизнеса на общую сумму не менее 21 миллиарда долларов. Владельцами западного бизнеса стали не российские олигархи и порой даже неизвестные за рубежом бизнесмены.

Bloomberg приводит пример успешных сделок по приобретению иностранных брендов:

Холдинг Kismet Capital Group российского инвестора Ивана Таврина (бывший партнёр Алишера Усманова) смог приобрести осенью 2022 года активов на 2,4 миллиардов долларов, выкупив группу компаний «Русские башни» (100%), интернет-сервис Avito (100%) и сервис онлайн-рекрутмента HeadHunter (22,68%)

Бизнесмен Александр Говор, владеющий до 24 февраля 2022 года несколькими ресторанами сети быстрого питания McDonald’s, смог выкупить весь фаст-фуд бизнес, перезапустив его под название «Вкусно - и точка»

Компания «Палп Инвест» Тимура Габидуллина приобрела российские активы американской компании по производству бумаги Sylvamo.

Группа «Арнест» Сергея Сагала в сентябре 2022 года за 530 миллионов долларов приобрела компанию Ball по производству упаковки для напитков, а летом 2023 года активы нидерландского пивоваренного концерна Heineken и семь заводов всего за 1 евро, но при условии, что новый владелец погасит внутренний долг бизнеса в 100~ миллионов евро.

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Журналисты издания подчёркивают, что выгода от ухода западных брендов настигла и крупнейших миллиардов, в частности Владимира Потанина, который до попадания под антироссийские санкции выкупил «Росбанк» у Societe Generale.