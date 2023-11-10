Они используют калибр .338 Lapua Magnum, способный эффективно поражать цели до 1 850 метров.

Генеральный директор российской компании BespokeGun Ярослав Табольский сообщил, что российские снайперы в зоне боевых действий получили новые высокоточные снайперские винтовки Raptor Tactical, разработанные их компанией. Они используют калибр .338 Lapua Magnum, позволяющий эффективно поражать цели на расстоянии до 1 850 метров. Тактико-технические характеристики снайперской винтовки на сайте официального производителяПо словам управляющего компанией, винтовка является комплексом из оружия, патрона, прицела и дополнительных обвесов, что позволяет стрелку индивидуально подбирать конфигурацию под себя. Вес оружия составляет не более семи килограммов, что делает его удобным средством поражения. Кучность стрельбы даёт снайперу возможность практически дважды попасть в одну и ту же цель, не меняя позицию.

Снайперская винтовка Raptor Tactical .338 Lapua Magnum разработана российской оружейной компанией BespokeGun при партнёрстве Российского университета спецназа (Чеченская республика) в апреле 2023 года. Стоимость винтовки на официальном сайте составляет полтора миллиона рублей.