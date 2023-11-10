The Washington Post подготовили объёмный материал, посвящённый скандальному награждению.

Предыстория

Величина потерь в результате ракетного удара

В начале ноябре командование Вооружённых сил Украины приняло решение провести масштабное награждение 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, а местом для проведения мероприятия выбрано село в Запорожской области, расположенное недалеко от линии боевого соприкосновения. Как итог, по расположению украинских военных нанесён удар ракетой «Искандер-М», в результате чего украинские официальные лица сообщили о гибели 28 бойцов, 53 раненых.

Издание The Washington Post опубликовало материал, посвящённый инциденту. Источники в бригаде рассказывают, что во время награждения погибло как минимум 21 человек, но точное количество определить при этом сложно, ведь помимо погибших есть ещё и раненые, судьба которых зависит от рук врачей в госпитале.

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Журналисты издания отмечают, что изначально не было и вовсе конкретики касаемо инцидента среди военного командования, лишь слова Министра обороны Украины Рустема Умерова о произошедшей в бригаде «трагедии». Связано это с тем, что военное командование не было готово к такой волне общественной критике, непривычной для украинского народа, который «инстинктивно умаляет потери на поле боя из-за патриотизма и страха подпитать российские медиа»

Вероятные причины прилёта

После начала боевых действий церемонии награждения военных обычно проводятся в бункерах с участием небольшого числа военных, например до тридцати человек. Тут же шла речь о почти ста военнослужащих, среди которых были старшие офицеры и именитые бойцы, выставленные на открытом пространстве. Причём мероприятие было задержано на полчаса из-за опоздания командира бригады, который прибыл на место через несколько минут после прилёта. Всё это время военные находились в зоне риска.

Один из бойцов бригады в интервью The Washington Post сообщает, что прилёт могла спровоцировать утечка либо из внутреннего штаба бригад, либо из уст местных жителей. Понятно лишь то, что ракету нельзя было навести ни за две минуты, ни за пятнадцать, поэтому когда российская армия выпускала огонь по цели, у неё было точное понимание о большом скоплении военнослужащих лиц рядового и офицерского состава.

Последствия

Сейчас внутри бригады есть определённая злость по отношению к командованию, которое допустило такую ситуацию. Однако есть и те, кто оправдывают решение командиров наградить военных в открытой местности, например бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По её словам, она имела честь награждать министерскими и государственными наградами военных вблизи линии боевого соприкосновения и это важная часть военной культуры.

«Солдаты и военные, офицеры боятся, что все это может повториться, не дай Бог», - говорит один из бойцов.

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Тем не менее бойцы военного подразделения считают необходимым отменить практику «советских церемоний награждения», за которыми может последовать повторение ситуации с ещё большими потерями.