«Время сейчас играет в пользу России, которая имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы», - утверждает чешский президент.

Президент Чехии Петр Павел во время своего выступления на конференции «Дипломатия и безопасность» поднял вопрос боевых действий на украинских территориях, выразив предложение, что мирная конференция по российско-украинскому конфликту может начаться уже в следующем году.

По мнению чешского президента, развитие событий не указывает на возможность украинской армии получить военное преимущество. При этом время играет в пользу России, которая имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы. Выиграв для себя время, россияне смогут восполнить нехватку вооружения. В пример он привёл поставки артиллерийских снарядов из Северной Кореи.

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Стоит отметить, что президент Чехии является символической фигурой, выполняющей по большей степени церемониальные функции. Основные полномочия по управлению государством у главы правительства - премьер-министра Петра Фиалы.

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Ранее Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что, вопреки слухам, на Украину не оказывают давления со стороны Запада. Об этом уже говорил украинский президент, который подтвердил наличие подобного давления в начале боевых действий, но никак не сейчас.