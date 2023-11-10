Она утверждает, что это была лишь шутка.

Недавно председатель Совета федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко заявила о необходимости создать «министерство счастья», немедленно приняв «закон о всеобщем счастье», уточнив, что ещё наступит время, когда такое ведомство будет создано.

Отвечая на вопросы журналистов, Матвиенко объяснилась по поводу своего предложения, которое разлетелось по заголовкам средств массовой информации. Российская чиновница утверждает, что это была лишь шутка и у журналистов плохо с чувством юмора. Тем не менее она считает, что появление подобного министерства - хорошая идея, хотя в данном контексте это была лишь метафора.

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Когда предложения Валентины Матвиенко было озвучено в российском парламенте, председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отреагировала на него, назвав неуместным. Она подчеркнула, что предлагаемая председателем Совета федерации инициатива может вызвать агрессию у россиян, так как ещё больше отдалит власть от народа. Её заместитель - Виталий Милонов, придерживается мнения, что подобное решение бессмысленное, ведь работа сотрудников государственных органов и депутатов по умолчанию приносят народу счастье.