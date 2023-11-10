Член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц не может спрогнозировать сроки наземной операции.

Бывший Министр обороны Израиля, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также влиятельный израильский политик, ныне член чрезвычайного правительства Бени Ганц ответил на встрече с журналистами на вопрос по поводу временных рамок наземной операции, о чём пишет The Times of Israel.

Израильский чиновник утверждает, что ему сложно ставить какие-либо сроки наземной операции, тем более официально никаких временных рамок не установлено. Особенно, если учитывать, что «война здесь (на Ближнем Востоке) идёт за существование евреев и за сионизм».

реклама

Ещё в октябре Бени Ганц не исключал, что война с ХАМАС может продлиться месяцы, если не больше. Он также допустил вариант с открытием северного фронта, то есть в случае, если ливанская группировка «Хезболла» начнёт наступать на израильские территории с Ливана.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

При этом если посмотреть на текущий расклад в северной части сектора Газа, пока не идёт речь о затяжной операции, ведь израильские военные практически каждый день сообщают о взятии новых позиций. Меньше чем за неделю израильская армия отрезала север Газы от остальной части сектора и продолжает углубляться в оборону палестинских сил.