Демократические силы хотят, чтобы финансирование Украины и Израиля было включено в один пакет.

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон после своего избрания на должность пообещал, что первым делом подаст законопроект о финансировании Израиля. Как итог, соответствующий законопроект был отправлен в Палату представителей, где был одобрен, но впереди стояло ещё голосование в Сенате и подписание американским президентом Джо Байденом.

Как стало известно, демократические силы заблокировали попытку республиканцев быстро пронести через парламент помощь Израилю, при этом не выделив ни доллара Украине. Майк Джонсон готов объединить вопрос финансирования Администрации Байдена с помощью Израилю или если говорить проще, предложить Белому дому финансирование для обеспечения работы всех государственных структур в обмен на оказание поддержки израильтянам.

реклама

В то же время ряд республиканских политиков, в частности председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, выступают за объединение помощи Украине и Израилю, но такое предложение, скорее всего, будет отказано большинством Республиканской партии. Некоторые республиканцы считают делом первой необходимости согласовать бюджет для федерального правительства, а уже потом распределение денег для Киева и Тель-Авива.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоит напомнить, что Джо Байден запрашивал на помощь Украине более 60 миллиардов долларов, а Израилю чуть более 14 миллиардов долларов. Он предоставил объединённый проект помощи, затрагивающий разные нужды американского государства, однако Майк Джонсон отказался принимать во внимание такой законопроект.