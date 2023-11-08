Украинцы долгое время просили ракеты, но их эффективность под вопросом.

Издание The New York Times, ссылаясь на источник в лице помощников американского президента, сообщает, что Джо Байден обеспокоен бессмысленностью поставок ATACMS для Украины. Украинские власти долгое время просили американские ракеты, однако даже после их получения нет гарантий, что в зоне боевых действий что-то поменяется.

Связано это с тем, что россияне размещают свою авиацию вне пределов досягаемости американских ракет. Стоит напомнить, что украинцам поставили ракеты с кассетным боеприпасом и ограниченной дальностью в 150 километров. При таких характеристиках ракета может наносить существенные повреждения, но дальние цели не поразит.

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The New York Times отмечают, что Байдену приходится сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий на украинских территорий из-за появившегося ощущения, что миллиарды долларов из американского бюджета потрачены напрасно.

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Ранее российский президент Владимир Путин признавал, что поставки ATACMS нанесут вред и создадут дополнительную угрозу, но напомнил о возможностях российской армии отражать подобные атаки.