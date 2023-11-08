В последнее время главнокомандующий украинской армией вызывает всё больше недовольства у официальных лиц.

Украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев заявил, что получил информацию от доверенных источников, что Министр обороны Украины Рустам Умеров планирует поднять на Ставке Верховного Главнокомандующего вопрос об увольнении Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.

Арьев отметил, что не может быть уверенным в отстранении украинского генерала. Он надеется, что всё это лишь элемент давления и шантажа, за которым не последует увольнение. Украинский депутат также надеется, что на этот счёт возникнут официальные возражения.

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Позже чиновник опроверг полученную им информацию, назвав вбросом. На этот раз он опирался уже на другие источники, которые возразили по ситуации.

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Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что людям, которые не верят в победу, не место в командовании. Заявление напрямую связано с недавней статьёй Валерия Залужного в The Economist, где он назвал ситуацию в зоне боевых действий тупиковой, признал превосходство российской армии и плавный переход к тактике позиционной борьбы. Всё это вызвало панику на Западе, где удивились неожиданным откровениям главнокомандующего украинской армии.