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Nacvark
Данилов про Залужного: Людям, которые не верят в победу, не место в командовании
Украинский главком резюмировал тяжёлую ситуацию в зоне боевых действий.

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Недавно Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный резюмировал превосходство российской армии и риски для украинской армии перейти в позиционную борьбу, когда какие-либо изменения линии боевого соприкосновения будут невозможными, иными словами - тупик. Как итог, в Офисе президента Украины сообщили, что западные партнёры начали звонить с вопросами по поводу слов Залужного, уточняя действительно ли украинская армия в тупике.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что людям, которые не верят в победу, не место в командовании страны. По всей видимости, таким образом украинский чиновник указал на украинского главнокомандующего, чьи заявления стали неожиданностью для украинской и западной общественности.

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Данилов также утверждает, что в ближайшей перспективе НАТО не будет иметь более боеспособных подразделений, чем украинские. Он объясняет это полученным кровью опытом, который уже позволяет открывать украинскую военную школу и проводить военные учения по украинскому стандарту.

#украина #залужный #данилов
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