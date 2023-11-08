Инициатива поддержана правящей партией.

Издание Bloomberg опубликовало статью, в которой пишет, что боевые действия на украинских территориях привели к развитию такого явления, как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) среди военнослужащих и даже обычных гражданских лиц. По этой причине украинские власти всерьёз думают, что легализация марихуаны может поспособствовать уменьшению страданий среди больных ПТСР.

В первом чтении Верховная рада Украины уже одобрила законопроект №7457, разрешающий использовать марихуану в медицинских целях. Окончательная судьба «легалайза» станет известна на следующем заседании парламента, как сообщает глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий.

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Украинский негосударственный аналитический центр по вопросам государственной политики «Центр Разумкова» в июле проводил общественный опрос среди киевлян, по которому легализацию марихуаны в медицинских целях поддержали лишь 35%. В Верховной раде Украины ситуация тоже неоднозначная: фракция «Батькивщина» (рус. «Родина») во главе с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко считает, что легализация медицинского каннабиса приведёт к неконтролируемому производству и потреблению, поэтому по этому вопросу необходимо провести всеукраинский референдума. Правящая партия «Слуга народа», лояльная к украинскому президенту Владимиру Зеленскому придерживается иной точки зрения, поддерживая легализацию психоактивного вещества как меру для снижения боли, стресса и травмы от боевых действий.

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Если законопроект получит одобрение, украинцы смогут получить медицинский рецепт для приобретения марихуаны. Использование наркотика в рекреационных целях (нерегулярное употребления для получения удовольства) будет по-прежнему запрещено.