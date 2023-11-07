Боец ВСУ считает невозможным достичь целей украинского командования с имеющимся дефицитом оружия.

Украинский снайпер с позывным «Дед», подразделение которого воюет на Бахмутском направлении, в интервью украинской телепрограммы ТСН заявил, что Украина не сможет выйти на границы 1991 года при имеющимся дефиците вооружения. Он отметил, что дело не в количественном превосходстве армии, и при дальнейших попытках вернуть территории можно положить хоть 200 тысяч военных, но не добиться ничего.

«Невозможно выйти с тем, что мы имеем сейчас, на границы 1991 года. Люди должны это давать себе отчёт полный. Нравиться это людям, не нравиться - с тем всем тяжёлым, что мы имеем сейчас, выйти на границы 1991 года невозможно. Нравиться, не нравиться - это так», - утверждает военный [прямая цитата]

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Отвечая на вопрос про заключение мира с Россией, украинский военный относится к такому исходу положительно, однако имеет ряд вопросов. В частности его интересует, какие гарантии безопасности получит страна и какие усилия предпримут украинские власти, западные партнёры для модернизации военно-промышленного комплекса. Он не допускает сценария с Минскими соглашениями, при котором Украина войдёт в очередной «моральный, духовный запой» и позже потеряет всё оставшееся.

Критикуя военно-промышленный комплекс страны, военный задаётся вопросом, почему в Украине до сих пор нет ни одного патронного завода. Более того, он вспомнил слова бывшего Министра обороны Украины Алексея Резникова, который говорил об отсутствии необходимости в дронах, а спустя полтора года боевых действий «армия дронов» всё же заработала. Его смущает то, какое время тратят украинские власти, чтобы прийти к элементарному выводу: необходимо работать над оборонно-промышленным комплексом.

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Он отмечает, что Россия продолжает развиваться (имеется в виду в военном плане), работать, производить боеприпасы. В то же время задавая риторический вопрос: «А что мы делаем полтора года?»