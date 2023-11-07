Всё это предусмотрено государственной программой.

Генеральный директор украинского государственного концерна в сфере оборонно-промышленного комплекса «Укроборонпром» Герман Сметанин заявил, что в Украине имеется государственная программа по наращиванию производства ракет. Он отметил, что не будет раскрывать подробности, но все мотивированы созданием ракеты для крупного удара по Москве.

Более того, управляющий компанией утверждает, что им удалось запустить производство аналога иранского беспилотника «Shahed», он же «Герань», который может совершать боевой вылет на тысячу километров. При этом он добавил, что украинские компании оборонного сектора сосредоточены над производством более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками, так как «шахиды» далеко не летают.

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Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудника «Укроборонпрома», который за деньги сливал информацию о разработке украинского вооружения российским специальным службам. Он также фотографировал объекты после попадания в них российских крылатых ракет или беспилотников.