Есть и другая версия, по которой причиной смерти является неосторожное обращение с гранатой.

Вчера стало известно о гибели личного помощника Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины майора Геннадия Частякова от взрыва гранаты. Его начальник - Валерий Залужный, подтвердил информацию, отметив, что это невыразимая боль и тяжёлая потеря как для украинской армии, так и для него лично.

По словам главнокомандующего украинской армией, его близкий друг отмечал день рождение и в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. Как итог, Частяков, или как его назвал Залужный - «моё надёжное плечо», погиб при трагических обстоятельствах в кругу семьи. Он добавил, что причины и обстоятельства будут выясняться в ходе досудебного расследования.

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Вдова Частякова информирует о том, что её муж принёс подарочный пакет с бутылкой спиртного и сувенирными рюмками в виде гранат. Открытие пакета привело к взрыву.

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Есть и другая версия гибели украинского офицера, о которой сообщает официальный представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева. Прибывшая на вызов следственно-оперативная группа предварительно заключила о подрыве боеприпаса в результате неосторожного обращения, из-за чего погиб военный.

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