Он считает, через год помощь западных стран будет не так сильно нужна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий год помощь Запада будет являться критически важной и составит решающее значение. Однако уже после этого времени западные страны смогут сокращать финансовую помощь украинцам из-за роста украинского бюджета.

По словам украинского президента, через год беженцы начнут возвращаться в Украину, найдут работу и будут выплачивать налоги. Если за это время боевые действия ещё не закончатся, тогда бюджетный дефицит все равно будет минимизирован и платить такую высокую цену за поддержку украинского государства уже не нужно будет.

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Зеленский также обратился к Западу с просьбой помогать Украине хотя бы в кредит, пообещав вернуть деньги в будущем.

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Ранее президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден давал объяснение, почему украинцы ни разу не получили помощь по ленд-лизу. Связано это с тем, что Белый дом с 24 февраля 2022 года старался оказывать безвозмездную помощь Украине, то есть за деньги американского налогоплательщика, чтобы украинцам не пришлось ничего возвращать.