Украинский президент считает, что если Россия победит Украину, то россияне рискнут пойти на НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу Соединённых Штатов Америки с просьбой продолжить оказывать военную помощь украинской армии, предупредив конгрессменов, что если они продолжат блокировать поддержку для украинцев, есть реальный риск нападения России на страны-участники НАТО и возникновения «большей войны»

По словам украинского президента, если Россия победит Украину и в конце концов нападёт на североатлантический альянс, тогда американские конгрессмены будут вынуждены послать своих сыновей и дочерей воевать против россиян: «извините, но цена будет выше»

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Зеленский также призвал Конгресс не потерять волю, сильную позицию и свою демократию. Он считает, что борьба украинского народа связана с борьбой за западную демократию, европейский континент и «наши общие ценности»

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В своих словах про возможное участие американских военных в боевых действиях с Россией, если та нападёт на страну-участника НАТО, он сослался на положение Вашингтонского договора о коллективной обороне.