Он утверждает, что обе стороны виноваты в происходящем ужасе.

Бывший президент Соединённых Штатов Америки демократ Барак Обама в интервью Pod Save America заявил, что в палестино-израильской конфликте «ни у кого не чисты руки» и «все мы в той или иной мере соучастники»

По мнению американского политика, вторжение палестинского движения ХАМАС в Израиль - ужасно и этому нет никакого оправдания. Но также невыносима оккупация палестинских территорий, как и то, что происходит с палестинцами в секторе Газа. Стоит напомнить, что по официальной информации израильских чиновников, у Израиля нет планов по военной оккупации палестинского государства после окончания боевых действий.

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Республиканская еврейская коалиция (RJC) подвергла критике Обаму, обвинив его в оправдании нападения на Израиль. Политическая организация считает, что вторжения на израильских территории - результат неправильной политики, проводимой действующим американским президентом Джо Байденом. Они также призвали поддерживать израильтян в их борьбе, чтобы положить конец способностям ХАМАС воевать против евреев.