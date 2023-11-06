В первые дни боевых действий он формально числился в территориальной обороне.

Украинский боксёр Александр Усик, чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO), заявил, что его отговорили от службы в Вооружённых силах Украины украинские солдаты и Киевский городской голова Виталий Кличко.

По словам украинского боксёра, он лично говорил с Кличко, который сказал ему, что если тот хочет сделать больше, он должен «распространить слово по Европе и Америке», помогая Украине другим путём. Ситуация с его оправданиями прозвучала смешно в лице украинцев, которые назвали боксёра «трусом» и отметили кратковременность помощи территориальной обороне, заключающейся больше в психологическом аспекте.

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Стоит напомнить, что в феврале 2022 года Александр Усик вступил в ряды территориальной обороны Украины и даже сделал несколько фотографий с автоматом, а после покинул страну для подготовки к спаррингу с британским боксёром Энтони Джошуа. Была также информация, что боксёр оформляет вид на жительство в Испании.