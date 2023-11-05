Млекопитающее продают контрабандным путём ценителям традиционной медицины.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в обращении к Конгрессу заявил, что добьётся спасения панголинов от вымирания. Речь идёт о живущем в Африке и Азии млекопитающем, который единственный в своём роде имеет чешуйчатое покрытие для защиты от внешних угроз.

Американский президент утверждает, что панголинов активно импортируют из Китая, используя их чешую в медицинских целях без научного подтверждения её пользы. Млекопитающее особенно ценится практикующими традиционную медицину.

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По словам Байдена, панголинов отлавливают и перевозят контрабандными путями чаще, чем носорогов, тигров, слонов вместе взятыми. Он пообещал, что американские власти предпримут меры по прекращению нелегальной торговли животным для спасения вида от вымирания.

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Белый дом займётся проведением переговоров с Китаем с целью добиться закрытия внутреннего рынка для панголинов и их чешуи, которая официально входит в перечень разрешённых к применению в медицинских целях. Проделать всю работу он требует до 31 декабря 2023 года, в противном случае страна получит торговые ограничения (санкции)