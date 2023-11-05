реклама
На YouTube канале MrBeast американский блогер Джимми Дональдсон опубликовал видео, в котором рассказал о строительстве 100 скважин в нескольких странах Африки, благодаря которым более полумиллиона африканцев из деревень получили неограниченный доступ к питьевой воде.
Скважины были открыты в деревнях Кении, Зимбабве, Уганды, Сомали и Камерун. На видео видно, как африканские семьи встретили блогера после помощи от его команды: в каждой африканский деревни им устраивали приветствие с благодарностью за оказанную помощь. Блогер размышляет, что казалось бы, для подобного необходимы ресурсы и финансирование крупных правительств, но на самом деле всё гораздо проще. Проблема Африки вполне решаемая и человечество может приложить усилия для её решения.
реклама
Помимо этого Дональдсон подарил некоторым школам в Африке компьютеры, проекты, оснастил досками и мебелью, призвав зрителей жертвовать деньги его организации, которая открывать скважины с водой в африканских поселениях. Он отметил, что заработанные с видео деньги также уходят на реализацию благотворительных проектов.
На момент написания новости YouTube канал MrBeast насчитывал 207 миллионов подписчиков. По данным Forbes, за 2023 год Джимми Дональдсон заработал 82 миллионов долларов.