Доступ к питьевой воде получили деревни Кении, Зимбабве, Уганды, Сомали и Камерун.

На YouTube канале MrBeast американский блогер Джимми Дональдсон опубликовал видео, в котором рассказал о строительстве 100 скважин в нескольких странах Африки, благодаря которым более полумиллиона африканцев из деревень получили неограниченный доступ к питьевой воде.

Скважины были открыты в деревнях Кении, Зимбабве, Уганды, Сомали и Камерун. На видео видно, как африканские семьи встретили блогера после помощи от его команды: в каждой африканский деревни им устраивали приветствие с благодарностью за оказанную помощь. Блогер размышляет, что казалось бы, для подобного необходимы ресурсы и финансирование крупных правительств, но на самом деле всё гораздо проще. Проблема Африки вполне решаемая и человечество может приложить усилия для её решения.

реклама

Помимо этого Дональдсон подарил некоторым школам в Африке компьютеры, проекты, оснастил досками и мебелью, призвав зрителей жертвовать деньги его организации, которая открывать скважины с водой в африканских поселениях. Он отметил, что заработанные с видео деньги также уходят на реализацию благотворительных проектов.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На момент написания новости YouTube канал MrBeast насчитывал 207 миллионов подписчиков. По данным Forbes, за 2023 год Джимми Дональдсон заработал 82 миллионов долларов.