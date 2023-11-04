При этом ответ Израиля он назвал одной из самых больших ошибок.

Лидер ливанской военизированной группировки «Хезболла» Хасан Насралала впервые с 7 октября 2023 года выступил с обращением по поводу палестино-израильского конфликта. Он сразу отметил, что решение о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» было правильным, а ХАМАС поступили мудро и справедливо. В то же время израильский ответ он назвал самой большой ошибкой, за которой стоит недостижимая цель.

Несмотря на то, что ливанские силы до сих пор не вступили в войну с Израилем, опасаясь бомбардировок Ливана, Насралла говорит об обратном. По его словам, «Хезболла», как и другие мусульманские группировки из Йемена и Ирака, принимают участие в битве с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Однако тут скорее речь об обстрелах, на которые почти мгновенно отвечает израильская армия, но никак не о введении войск на территории Израиля.

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Ливанский лидер «Хезболлы» утверждает, что спустя почти месяц израильские силы не достигли никаких военных успехов. Хотя если обратить обратить внимание на вытеснение палестинцев с израильских территорий, массовые бомбардировки сектора Газа, а также начавшуюся наземную операцию уже на палестинских территориях, в его словах можно усомнится.

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Своё обращение Хасан Насралла закончил словами: «Газа победит, и Палестина победит». В сети также появились видео, где мусульмане, заслушавшие лидера ливанской группировки, начали бросаться тапками в телевизор, ведь помимо популистских заявлений никакой конкретики, в том числе обещаний вступить в войну на стороне Палестины, не прозвучало.