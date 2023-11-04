Он отмечает, что российское государство становится самодостаточным.

В 2014 году сенатор от Республиканской партии из Соединённых Штатов Америки Джон Маккейн назвал Россию «страной-бензоколонкой», после чего этот тезис начал распространяться в иностранных средствах массовой информации, что подкреплялось ключевым доходом российского государства - продажа нефти и газа за рубеж. Ситуация с усилением антироссийских санкций немного поменяла ситуацию.

Российский президент Владимир Путин, выступая на заседании перед новым составом Общественной палаты, заявил, что когда-то на Россию тыкали пальцем и называли её «бензоколонкой», а не полноценной экономикой. Он отметил, что когда страна становится самодостаточным, тогда меньше желающих исключить её из каких-то организаций.

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По словам Путина, чем Россия будет сильнее в экономическом, военном и внутриполитическом плане, тем больше у неё будет самодостаточности и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе в самых различных сферах деятельности.

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Владимир Путин утверждает, что сейчас основную структуру экономики России на 43% занимает именно перерабатывающее производство.