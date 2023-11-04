Российский президент выступает за то, чтобы госслужащие пересели на авто отечественного автопрома.

В августе российский президент Владимир Путин поднял вопрос эксплуатации государственными служащими автомобилей иностранного производства, в частности премиум класса, которые во-первых дорого обходятся для государства, а во-вторых противоречат принципам импортозамещения. Как итог, российское правительство поручило соответствующее поручение на организацию таких мер до февраля 2024 года. Примечательно, что за историю существования независимой России после распада Советского союза подобные решения уже принимались, но через несколько лет чиновники все равно возвращались на иностранный автопром.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором вручил командирам чеченских силовых подразделений ключи от автомобилей премиум-класса. Он отметил, что подарок сделан в знак благодарности за образцовую и верную службу и теперь руководители подразделений будут ездить на современных и качественных автомобилях.

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По словам Кадырова, он с давних пор знает каждого из бойцов и может смело сказать, что они истинные патриоты своего отечества и достойные члены команды первого главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Награждённые чеченские командиры неоднократно отмечены высшими государственными наградами и продолжают вносить значительный вклад в боевые действия на украинских территориях.

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Если автомобили были получены в рамках государственной закупки, то здесь очевидно прослеживается действия вне интересах поручения Путина организовать «пересадку» государственных служащих на отечественный автопром. Российский президент на просьбы ряда ведомств и министерств разрешить им закупку автомобилей зарубежных производителей отвечал, что это абсолютно исключено и чиновникам нужно быть где-то поскромнее, чем раньше, развивая отечественные бренды.