«Я буду неискренним, если скажу вам, что все должны идти и воевать. Убивать людей - это очень сложная вещь», - добавил чиновник.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью украинскому изданию ответил на ряд вопросов, затрагивающих боевые действия. Он сразу отметил, что каждому украинцу придётся служить, как бы этого не хотелось. Чиновник признаёт тот факт, что убивать людей - тяжело и он был бы рад демобилизации, но пока о ней говорить рано.

Украинский чиновник имеет четверых детей, в том числе сыновей. По его словам, все они проходят службу в Вооружённых силах Украины и никуда не уезжали. Однако сыновья устали воевать, но он не видит возможности для проведении демобилизации, хотя признаёт усталость и необходимость отдыхать для человека.

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Отвечая на вопрос, когда украинская экономика встанет на военные рельсы, Данилов подтвердил, что это уже произошло и все налоговые поступления давно уходят на оборону.

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Помимо этого Алексей Данилов констатирует факт падения доверия к Украине и партнёрства с Западом. На момент начала боевых действия украинцев поддерживало 95% мира, сейчас же речь идёт о 70 - 75% поддержки, но никак не о её падении до нуля.