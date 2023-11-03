Они считают это необходимым для нанесения ударов по Крыму.

Известно, что Соединённые Штаты Америки передали Украине модификацию ракет ATACMS ограниченной дальностью с кассетным боеприпасом. Это позволяет наносить разрушающие повреждения, но поражать цели такими ракетами можно на расстоянии до 150 километров.

Группа высокопоставленных конгрессменов-республиканцев написала письмо американскому президенту Джо Байдену, попросив его ускорить передачу украинцам американских ракет дальнего радиуса действия. Они считают, что Киев показал способность пользоваться таким оружием ответственно и не нарушая договорённости о его неприменении по российским территориям.

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Среди авторов письма были члены Палаты представителей Майкл МакКол, Майк Роджерс и сенаторы Джеймс Риш, Роджер Уикер. Все они состоят в Республиканской партии.

Майкл Маккол - глава комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Майк Роджерс - глава комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил.

Джеймс Риш - глава комитета Сената по международным отношениям.

Роджер Уикер - глава комитета Сената по делам вооружённых сил.

Республиканцы видят необходимость в нанесении украинской армией ударов вглубь зоны боевых действий, в том числе для поражения всех целей на Крымском полуострове.

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Издание Reuters пишет, что конгрессмены отправили письмо накануне голосования за законопроект о военной помощи Израилю, который выдвинут представителями Республиканской партии вместо предложенного Белым домом объединённого пакета для помощи и украинцам, и израильтянам.