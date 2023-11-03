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Известно, что Соединённые Штаты Америки передали Украине модификацию ракет ATACMS ограниченной дальностью с кассетным боеприпасом. Это позволяет наносить разрушающие повреждения, но поражать цели такими ракетами можно на расстоянии до 150 километров.
Группа высокопоставленных конгрессменов-республиканцев написала письмо американскому президенту Джо Байдену, попросив его ускорить передачу украинцам американских ракет дальнего радиуса действия. Они считают, что Киев показал способность пользоваться таким оружием ответственно и не нарушая договорённости о его неприменении по российским территориям.
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Среди авторов письма были члены Палаты представителей Майкл МакКол, Майк Роджерс и сенаторы Джеймс Риш, Роджер Уикер. Все они состоят в Республиканской партии.
Майкл Маккол - глава комитета Палаты представителей по иностранным делам.
Майк Роджерс - глава комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил.
Джеймс Риш - глава комитета Сената по международным отношениям.
Роджер Уикер - глава комитета Сената по делам вооружённых сил.
Республиканцы видят необходимость в нанесении украинской армией ударов вглубь зоны боевых действий, в том числе для поражения всех целей на Крымском полуострове.
Издание Reuters пишет, что конгрессмены отправили письмо накануне голосования за законопроект о военной помощи Израилю, который выдвинут представителями Республиканской партии вместо предложенного Белым домом объединённого пакета для помощи и украинцам, и израильтянам.