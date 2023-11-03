США обеспокоены передачей российского оружия ливанцам.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в лице американских чиновников и разведывательные службы, сообщает, что ливанская военизированная группировка «Хезболла», действующая в Сирии, может получить российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» от сирийской группы ЧВК «Вагнер»

Американский чиновник не может подтвердить изданию факт передачи зенитно-ракетного комплекса ливанской группировке, но уточняет, что в Вашингтоне следят за возможной отправкой, так как она вызывает определённую озабоченность.

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The Wall Street Journal также пишет, что размещённый Соединёнными Штатами Америки в Восточном Средиземноморье авианосец типа «Джеральд Р. Форд» предназначен как раз таки для сдерживания ливанских сил. Предполагается, что таким образом американцы хотят не допустить прямого вмешательства Ливана в противостояние Палестины с Израилем.

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На текущий момент «Хезболла» воздерживается от наступления с севера на Израиль, чтобы не вовлекать Ливан в палестино-израильский конфликт. Израильские власти неоднократно обещали серьёзный ответ в случае, если ливанские силы зайдут на земли Израиля. Скорее всего, в таком случае ливанские территории были бы подвергнуты авиационным бомбардировкам наравне с сектором Газа.