Он не видит смысла продолжать бессмысленные боевые действия.

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался по поводу боевых действия на украинских территориях, призвав украинское правительство к мирным переговорам с Россией. Он считает, что необходимо мириться.

По мнению бывшего украинского чиновника, в дальнейшем ситуация всё больше движется в «партер», он же стационарный фронт, то есть медленно движущаяся, или неподвижная линия боевого соприкосновения и, как добавил Арестович - «бессмысленное убийство друг друга, что не нужно ни украинскому, ни российскому нароуд»

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Он также уточнил, что переговоры должны быть справедливыми. Экс-советник команды Зеленского допускает территориальные уступки в пользу России, но по сценарию бывшего Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Генри Киссинджера - в обмен на членство в НАТО.

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Ранее Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что ситуация в зоне боевых действия является тупиковой и превращается в позиционную борьбу. Он назвал способы, как этого можно избежать, но требующие серьёзной поддержки от Запада, которой пока не видно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слова Залужного, утверждая, что Россия достигнет всех поставленных целей.