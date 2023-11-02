Активы датского бизнеса в «Балтике» переданы Росимуществу.

После событий 24 февраля 2022 года немецкая пивоваренная компания Carlsberg, как и ряд других западных компаний, оставила свой российский бизнес. В июне следующего года компания сообщила, что нашла покупателя на бизнес в России, который предполагает продажу доли в российской пивоваренной компании «Балтика», но российский президент Владимир Путин своим указом фактически лишил возможности датчан продать свои активы.

Новоизбранный Генеральный директор Carlsberg Якоб Оруп-Андерсен в разговоре с журналистами Reuters заявил, что Россия буквально украла их российский бизнес, отдав его в пользование Федерального агентства по управлению государственным имуществом («Росимущество»)

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Примечательно, что речь идёт не о грубой национализации, а лишь передаче компании во временное управление «Росимущества», в связи с чем структуре собственности урон нанесён не может быть.

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Якоб Оруп-Андерсен заверил, что их компания не пойдёт на сделку с российскими властями, потому что не желает содействовать им в «краже» российского бизнеса.