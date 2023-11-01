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Киевский международный институт социологии с 30 сентября по 13 октября провёл опрос украинцев в формате телефонного интервью, опросив 2 007 взрослых граждан из всех украинских регионов. Темой опроса было доверие к украинским властям, ведомствам и конкретным группам.
В ходе опроса стало, понятно, что украинцы с мая 2022 года начали меньше доверить украинским властям, нежели это было раньше, при этом доверие к Вооружённым силам Украины упало незначительно.
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Опрос за май 2022 года
|Доверяют
|Не доверяют
|Сложно сказать
|Вооружённые силы Украины
|98%
|1%
|1%
|Волонтёры
|87%
|8%
|6%
|Президент
|91%
|7%
|2%
|Местная власть
|50%
|46%
|4%
|Правительство
|74%
|19%
|6%
|Верховная рада Украины
|58%
|34%
|8%
Опрос за октябрь 2023 года
|Доверяют
|Не доверяют
|Сложно сказать
|Вооружённые силы Украины
|94%
|5%
|1%
|Волонтёры
|87%
|9%
|4%
|Президент
|76%
|22%
|2%
|Местная власть
|50%
|46%
|4%
|Правительство
|39%
|58%
|4%
|Верховная рада Украины
|21%
|76%
|3%
Исходя из данных опроса очевидно, что исполнительная и законодательная власть в лице украинского правительства и парламента имеет существенное недоверие среди населения. Украинский президент Владимир Зеленский также понизил свою планку доверия украинцев. В то же время украинская армия продолжает пользоваться доверием украинских граждан, а отношение к органам местного самоуправления более чем за год не изменилось.
Исполнительный директор института Антон Грушецкий акцентирует внимание на том, что украинский президент и армия остаются по-прежнему популярны среди населения, поэтому вряд ли можно говорить о массовой критике руководства. Он также подчёркивает, что степень доверия к местной власти отображает неопределённость украинцев: население не видит эффективной работы органов местного управления в условиях военного положения, так что в случае сворачивания децентрализации, за городские общины их полномочия никто не вступится.