Украинцы опросили в формате телефонного интервью.

Киевский международный институт социологии с 30 сентября по 13 октября провёл опрос украинцев в формате телефонного интервью, опросив 2 007 взрослых граждан из всех украинских регионов. Темой опроса было доверие к украинским властям, ведомствам и конкретным группам.

В ходе опроса стало, понятно, что украинцы с мая 2022 года начали меньше доверить украинским властям, нежели это было раньше, при этом доверие к Вооружённым силам Украины упало незначительно.

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Опрос за май 2022 года



Доверяют Не доверяют Сложно сказать Вооружённые силы Украины 98% 1% 1% Волонтёры 87% 8% 6% Президент 91% 7% 2% Местная власть 50% 46% 4% Правительство 74% 19% 6% Верховная рада Украины 58% 34% 8%





Опрос за октябрь 2023 года



Доверяют Не доверяют Сложно сказать Вооружённые силы Украины 94% 5% 1% Волонтёры 87% 9% 4% Президент 76% 22% 2% Местная власть 50% 46% 4% Правительство 39% 58% 4% Верховная рада Украины 21% 76% 3%





Исходя из данных опроса очевидно, что исполнительная и законодательная власть в лице украинского правительства и парламента имеет существенное недоверие среди населения. Украинский президент Владимир Зеленский также понизил свою планку доверия украинцев. В то же время украинская армия продолжает пользоваться доверием украинских граждан, а отношение к органам местного самоуправления более чем за год не изменилось.

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Исполнительный директор института Антон Грушецкий акцентирует внимание на том, что украинский президент и армия остаются по-прежнему популярны среди населения, поэтому вряд ли можно говорить о массовой критике руководства. Он также подчёркивает, что степень доверия к местной власти отображает неопределённость украинцев: население не видит эффективной работы органов местного управления в условиях военного положения, так что в случае сворачивания децентрализации, за городские общины их полномочия никто не вступится.