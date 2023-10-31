реклама
Постоянный представитель Израиля при Организации объединённых наций Гилад Эрдан во время заседания Совета безопасности всемирной организации объявил, что теперь израильская делегация будет носить жёлтые звезды, которые когда-то носили иудеи в период Холокоста. После его слов израильтяне надели отличительный значок.
По словам израильского дипломата, жёлтые звёзды израильтяне будут носить до тех пор, пока в Совете безопасности Организации объединённых наций не осудят действия ХАМАС и не потребуют освобождения всех пленных в секторе Газа. Он отметил, что жёлтые звёзды будут ассоциироваться с «символом гордости» и не дадут забыть евреям о клятве биться и защищать себя.
реклама
Речь идёт о Жёлтой звезде, она же Лата, «жёлтый знак» или «знак позора» - отличительный знак, напоминающий звезду Давида, который исторически носили евреи для обозначения своей национальности. Такая символика отличала евреев от других людей в общественных местах, причём не в положительном ключе.
Так, например, евреев заставили носить звёзды во времена нацистского режима в Германии. Впервые их начали применять в Англии, когда королём Генрихом III был принят «Статут о еврействе», предполагающий ношение отличительных знаков евреями старше 7 лет.