Израильтяне хотят использовать исторический дискриминационный «знак позора» как «символ гордости»

Постоянный представитель Израиля при Организации объединённых наций Гилад Эрдан во время заседания Совета безопасности всемирной организации объявил, что теперь израильская делегация будет носить жёлтые звезды, которые когда-то носили иудеи в период Холокоста. После его слов израильтяне надели отличительный значок.

По словам израильского дипломата, жёлтые звёзды израильтяне будут носить до тех пор, пока в Совете безопасности Организации объединённых наций не осудят действия ХАМАС и не потребуют освобождения всех пленных в секторе Газа. Он отметил, что жёлтые звёзды будут ассоциироваться с «символом гордости» и не дадут забыть евреям о клятве биться и защищать себя.

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Речь идёт о Жёлтой звезде, она же Лата, «жёлтый знак» или «знак позора» - отличительный знак, напоминающий звезду Давида, который исторически носили евреи для обозначения своей национальности. Такая символика отличала евреев от других людей в общественных местах, причём не в положительном ключе.

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Так, например, евреев заставили носить звёзды во времена нацистского режима в Германии. Впервые их начали применять в Англии, когда королём Генрихом III был принят «Статут о еврействе», предполагающий ношение отличительных знаков евреями старше 7 лет.