«Глава одной страны встал и сказал: Скажите, если Россия атакует мою страну, вас там не будет? - Правильно, это я и имею в виду, я не буду вас защищать и давать денег», - вспомнил экс-президент США.

Бывший американский президент Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в Айове рассказал, как шантажировал европейские страны тем, что Соединённые Штаты Америки при его президентстве не будут защищать союзников по НАТО в случае нападения России.

Его угрозы напрямую связаны с тем, что европейские страны делали слишком малые взносы в фонды североатлантического альянса. На одном из саммитов военного блока он предупредил европейцев, что если они не будут вкладывать деньги в оборонные нужды НАТО, перекладывая это бремя на штаты, никто не получит никакой защиты.

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Трамп вспомнил, как один из европейских лидеров встал и спросил его: «Скажите, если Россия атакует мою страну, вас там не будет?», на что получил ответ: «Правильно, это я и имею в виду, я не буду защищать вас и не буду давать денег»

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Во время своего президентства Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за то, что они имеют низкие расходы на оборону своей страны и делают слишком малые взносы на нужды североатлантического альянса.