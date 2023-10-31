Подготовка палестинских сил долгое время оставалась незамеченной.

Издание The New York Times пишет, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) недооценила возможности палестинского движения ХАМАС, полностью провалив операцию по сбору разведывательных данных по сектору Газу, где проходила активная подготовка палестинцев к их операции по вторжению на израильские территории.

Авторы издания утверждают, что «самая мощная военная сила на Ближнем Востоке» полностью недооценила масштабы угрозы нападения. Причина тому - высокомерие и ошибочное предположение, что ХАМАС представляет собой сдерживаемую структуру.

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В статье The New York Times сообщается, что палестинские силы прошли тщательную подготовку и оставались незамеченными как минимум в течение года. Ложные убеждения израильских спец. служб действительно имеют подтверждение, ведь на момент 2021 года оценка разведки Израиля не видела заинтересованности ХАМАС вторгнуться в Израиль. Регион попросту не прослушивался израильтянами.

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Ранее Глава Службы общей безопасности Израиля «Шин-бет» (аналог российской ФСБ или американской ФБР) Ронен Бар взял на себя персональную ответственность за непредотвращённое нападение палестинских сил на израильские земли.