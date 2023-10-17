Фактически палестинцы ничего не добились, но сам факт прорыва израильской границы и временной оккупации территории зафиксирован и оставил отпечаток на репутации Израиля.

Ровно десять дней прошло с того момента, как военное крыло ХАМАС - бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» прорвали израильскую границу, временно получив контроль над рядом населённых пунктов Израиля. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля(ЦАХАЛ) Герци Халеви ранее призвал провал в организации обороны страны и заявил, что ЦАХАЛ несёт ответственность, включая руководство армии, за невыполненные обязанности, но сейчас время воевать.

Глава Службы общей безопасности Израиля «Шин-бет» (аналог российской ФСБ или американской ФБР) Ронен Бар взял на себя персональную ответственность за непредотвращённое нападение палестинских сил на израильские земли. Об этом он написал в письме сотрудникам спец. службы и их семьям.

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Ронен Бар признаёт, что несмотря на ряд предпринятых мер, атаку ХАМАС 7 октября предотвратить не удалось и ответственность лежит на нём, как на главе службы.

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Тем не менее, глава израильской спец. службы указывает на то, что сейчас Израиль в состоянии войны и должен бороться, а время для соответствующих расследований ещё наступит.