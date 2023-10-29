Он отметил, что украинские власти перестали слушаться и всё чаще выступают с претензиями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационному агентству БелТА заявил, что Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил. Речь идёт об Украине, которая в последнее время перестала получать военную поддержку в должных размерах.

По словам российского министра, украинский президент Владимир Зеленский и его соратники уже мало слушаются и всё больше выступают с претензиями к западным странам, что как раз таки провоцирует у них недоверие к украинскому руководству.

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Помимо этого Лавров утверждает, что обострение палестино-израильского конфликта вынуждает Запад думать об обеспечении собственных интересов безопасности в целом, а не только о нанесении России максимального ущерба. Лучшим выходом из этой ситуации для Запада он видит создание палестинского государства на уровне Организации объединённых наций, что должно было произойти уже давно для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

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Сергей Лавров подчёркивает, что любой из конфликтов, который разгорается на евразийском материке, может перерасти в большую войну.