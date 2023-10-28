Американский бизнесмен прокомментировал межнациональный конфликт во Франции.

Основатель SpaceX, Tesla и действующий владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск прокомментировал видеоролик, где демонстрируется межнациональный конфликт во Франции.

На видео женщина-мигрант сжигает французский флаг, а автор поста высказывается с претензиями к европейским лидерам, которые должны выдворить иностранцев. Он считает, что они приехали не становится частью французской, немецкой, итальянской или шведской культуры, а заменить её.

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В комментариях Илон Маск написал: «Европа движется к гражданской войне»

Подписчики призвали миллиардера поскорее запускать Starship на Марс, потому что там якобы не будет войны, когда население Земли уже к ней приближается.

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Ранее бизнесмен заявил, что политика американских властей приближает мир к третьей мировой войне, сближая Россию и Иран с Китаем. Он призвал Вашингтон заняться самоанализом и задуматься, что если их прошлые прогнозы оказались неудачными, то и новые могут оказаться такими же.