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Deutsche Welle: Украина взяла оперативную паузу на Южном направлении из-за «бюджетной блокады»
Аналитики уверяют, что положение украинской армии все равно лучше, чем до контрнаступления.

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Немецкое издание Deutsche Welle, опираясь на информацию от ряда иностранных аналитиков, опубликовало статью, в котором рассказывается о положении дел в зоне боевых действий на украинских территориях. 

Собеседники издания изначально объясняют, что несмотря на малозначимый успех Вооружённых сил Украины, их положение все равно лучше, чем до контрнаступления.

Бои за Авдеевку

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Журналисты издания акцентируют внимание на том, что на Авдеевском направлении идут ожесточённые бои, характер которых напоминает битву за Бахмут. Примечательно то, что обе стороны сообщают о потерях противника, но собственные не раскрывают. Оценить реальную обстановку на направлении попросту не представляется возможным.

Швейцарский военный эксперт Маркус Кеупп, ссылаясь на информацию о массовом применении бронетехники российскими военными под Авдеевкой, сообщает, что россияне пытаются продвинуться на направлении любым способом. Эксперт по вопросам безопасности Кристиан Мёллинг из Германского общества внешней политики считает, что достижения на Авдеевском направлении имеют определённую важность, так как вскоре начнутся дожди, а особенность почвы в регионе попросту не даст в будущем изменить ситуацию. Иными словами: что получается забрать сейчас, то выйдет оставить из-за непогоды.

Оперативная пауза на Юге

Немецкий военный чиновник Нико Ланге утверждает, что ситуация в зоне боевых действий заставила украинских военных взять «оперативную паузу» на Южном направлении по двум причинам.

Первая - противодействия российскому наступлению на Авдеевском направлении. Украинские силы приостанавливают собственное контрнаступление под Работино, чтобы отразить атаку российских войск.

Вторая - «бюджетной блокада» от Соединённых Штатов Америки, то есть риск остаться без денег из-за отсутствия в штатах решений по поводу дальнейшей финансовой и военной поддержки страны. Украинцы пытаются экономить свои ресурсы.

Экономия полученного от Запада оружия

Кристиан Мёллингк констатирует факт, что именно западная техника позволила украинцам добиться небольшого продвижения на Южном направлении, хотя на Западе ожидали совсем иного исхода. Он подчеркнул, что никогда не делал ставки на окончание боевых действий в ближайшее время.

Ранее упомянутый чиновник Нико Ланге также рассказывает, что Вооружённые силы Украины предпринимают новые способы по экономии ресурсов, в частности боеприпасов. Он ссылается на слова руководителя Центра кибернетических инноваций бундесвера Свена Вайценеггера, который на панельной дискуссии по теме искусственного интеллекта, организованной в Берлине Deutsche Welle, рассказал об этом более подробно.

Украинские силы якобы используют искусственный интеллект, чтобы принимать более эффективные решения на поле боя, в том числе сокращая использование боеприпасов на 80 - 90%.

Подготовка к зиме

Близится зима, и Киев опасается, что Россия повторит атаки на энергетическую инфраструктуру страны, чтобы оказать давление на гражданское население. Однако спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат, выразил уверенность в благоприятном развитии событий для Украины.

Он отметил, что Германия передала Украине третью систему противовоздушной обороны IRIS-T, которая успешно прошла боевые испытания. По словам украинского офицера, немцы также увеличивают производство боеприпасов для зенитных орудий и систем противовоздушной обороны.

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall вновь создал для Украины производственную линию по производству снарядов для немецких зенитных самоходных установок Gepard, применяемых для сбития дронов. Причём боеприпасы немецкая компания производит исключительно для украинцев, подстраиваясь под их военные нужды.

#украина #германия
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