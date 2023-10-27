реклама
Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби прокомментировал ситуацию в восточной части Украины, подтвердив наступление российской армии на Лиманском, Купянском и Авдеевском направлениях.
По словам американского чиновника, активизация российских сил на вышеуказанных направлениях не являлась для Соединённых Штатов Америки чем-то неожиданным, так как фиксировалось сосредоточение и наращивание военной группировки войск в регионе. Он добавил, что украинцы продолжают держать оборону, в том числе благодаря помощи от американских властей.
реклама
Кирби также озвучил военные потери российской армии, счёт которых ведётся на ранее озвученных направлениях с 11 октября. Информация не является подтверждённой Министерством обороны России.
В Белом доме сообщают о продолжении попыток штурма в районе Авдеевки. Джон Кирби не исключает, что российские военные смогут достичь определённых тактических успехов в течение ближайших месяцев, но он подчёркивает важность в этом вопросе человеческих потерь, которые так или иначе будут.