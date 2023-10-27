В Израиле уже отреагировали на принятие палестинской делегации.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге подтвердила прибытие в Москву делегации, состоящей из представителей палестинского движения ХАМАС. Среди делегатов присутствует заместитель главы политбюро организации Абу Марзук. С кем именно палестинские чиновники планируют встречаться в России - не уточняется.

Министерство иностранных дел Израиля уже отреагировало на прибытие палестинской делегации в Россию, назвав это «недостойным шагом» и потребовав от российских властей немедленно выслать делегатов.

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О намерениях палестинцев посетить Россию стало известно ещё 9 октября, то есть спустя два дня после нападения ХАМАС на израильские территории. Тогда президент страны Махмуд Аббас заявил, что собирается приехать в Москву и ожидает официального заявления от Кремля с назначением даты визита. Специальный представитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил, что палестинский президент действительно посетит Москву в ближайшее время, проведя встречу с Путиным.