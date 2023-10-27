Опрос проведён Киевским международным институтом социологии.

Киевский международный институт социологии опубликовал результаты социологического опроса, проведённого на территории Украины, который затронул ряд наболевших вопросов по дискриминации прав человека, начиная от языковой дискриминации, заканчивая гендерной.

Данные Киевского международного института социологии

(переведено)Согласно данным социологического опроса, 45% из опрошенных ощущают языковую дискриминацию, 34% дискриминацию на фоне сексуальной ориентации, 28% из-за наличия инвалидности, 27% из-за возрастной группы, 23% дискриминацию по национальному признаку и 22% по гендерному признаку. Стоит сразу отметить, что когда идёт речь о языковом опросе, затрагивается не конкретно русский язык, но и украинский тоже. Проще говоря, разговаривающие на украинском языке жители также могли пожаловаться на языковую дискриминацию, если считают, что их дискриминируют из-за использование в речи государственного языка.

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Авторы исследования затронули и вопрос доверия населения к полиции, подняв данные двухлетней давности. Так лишь 38% украинцев считают, что полиция уважает права человека и подозреваемых (29% в 2021 году, имеется рост доверия), 90% ощущают влияние коррупции вне зависимости от их половой принадлежности (90% в 2021 году), 85% считают женщин квалифицированными специалистами в сфере безопасности, не уступающих мужчинам (85% в 2021 году), 72% из опрошенных видят проблему в домашнем насилие (в 2021 году 78%)