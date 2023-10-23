Ряд западных стран взяли на себя обязательства координировать поставки гуманитарной помощи.

В пресс-службе Белого дома заявили, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон, немецкий канцлер Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Великобритании Риши Сунак взяли на себя обязательства координировать действия по поставке гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

Несмотря на поддержку Израиля, Запад будет способствовать доставке продовольствия, воды, оказанию медицинской и другой помощи, необходимой для удовлетворения гуманитарных потребностей. Лидеры стран также договорились дипломатическим путём предотвращать распространение палестино-израильского конфликта, сохраняя стабильность на Ближнем Востоке..

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Запад по-прежнему поддерживает право Израиля на защиту своей государственности и территориальной целостности, но призывает израильские власти к соблюдению международного гуманитарного права, включая защита гражданского населения.

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В то же время Израиль отказывается отправлять в сектор Газа какую-либо гуманитарную помощь. Более того, страна не будет допускать доставку «гуманитарки» со своих территорий, пока палестинцы не отпустят всех заложников. Если это всё же произойдёт, то тогда израильские власти не будут мешать поставкам еды, воды и лекарств для гражданского населения.