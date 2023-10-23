В Пентагоне озвучили сложности, с которыми столкнутся ЦАХАЛ при наземной операции в Газе

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин в интервью ABC News озвучил сложности, с которыми столкнётся Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при проведении наземной операции в секторе Газа, целью которой является окончательная ликвидация оставшихся ячеек ХАМАС.

По словам американского министра, палестинцы имели достаточное времени на подготовку и воспользовались им вполне продуктивно. У них имеется большое количество самодельных взрывных устройств, а также сеть подземных туннелей, что даёт преимущество перед израильтянами.

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Стоит напомнить, что именно благодаря наземным действиям израильское командование планирует окончательно положить конец существования ХАМАС, тем самым сменив палестинское правительство на более лояльное к израильскому государству в текущих границах. Министр обороны Израиля Йоав Галант считает, что подобная операция может занять до трёх месяцев, но она положит конец палестинской организации.

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В ряде иностранных средств массовой информации пишут, что Соединённые Штаты Америки пытаются сдвинуть наземную операцию ЦАХАЛ, чтобы добиться освобождения заложников в секторе ГАЗА.